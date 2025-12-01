

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Settantacinque anni di storia fanno dell’Agi una presenza solida nel panorama dell’informazione italiana. In tutti questi decenni l’Agenzia ha accompagnato la ricostruzione, le grandi trasformazioni della società e dell'economia, i passaggi cruciali della storia, le sfide passate e quelle in essere. Un anniversario così significativo è l’occasione per rivolgere un ringraziamento ai giornalisti, alle redazioni e a tutto il personale che ogni giorno garantiscono un servizio prezioso, raccontando l’Italia e il mondo con competenza e rigore. Nel congratularmi con l'Agi per questo traguardo, rivolgo a tutti i migliori auguri per il futuro". Così il presidente della Camerai, Lorenzo Fontana.

