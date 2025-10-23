

Roma, 23 ott (Adnkronos) - "La Federazione nazionale della Stampa italiana e le Associazioni Stampa di Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania, Liguria e Sardegna sono a fianco dei giornalisti della Dire in sciopero anche oggi per protestare contro i pagamenti a singhiozzo degli stipendi, situazione che sta mettendo in serie difficoltà i lavoratori e le loro famiglie". E' quanto si legge in una nota.

"Conosciamo le difficoltà dell'azienda, ma ribadiamo all'editore Stefano Valore che non può scaricare sulla redazione i propri oneri e che deve subito saldare gli stipendi arretrati e garantire la regolarità dei prossimi pagamenti. La redazione in questi mesi ha continuato a svolgere il proprio lavoro con senso di responsabilità, nonostante il clima di incertezza che vive anche sulle prospettive aziendali. Abbiamo chiesto al sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, chiarimenti sulla ripresa della convenzione tra il Dipartimento dell'editoria e l'agenzia, ora sospesa, ma ribadiamo allo stesso tempo che l'editore deve assumersi la responsabilità di tutelare i giornalisti pagando immediatamente tutti gli stipendi. Non dimentichiamo che negli ultimi anni la redazione, gravata dalla cassa integrazione e dai licenziamenti, ha affrontato tantissimi sacrifici, ma ora è allo stremo: saremo al suo fianco in ogni sede per tutelarne i diritti", conclude la nota.





