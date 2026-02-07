

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Giornaliste italiane è una bella realtà, attiva, dinamica ed intraprendente che a partire da oggi dà vita a 'Itabloid'. Sono certo che la testata sarà una voce libera con un punto di vista interessante. Ad maiora”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

