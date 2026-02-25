

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Il gruppo Gedi venga in Parlamento a riferire con chiarezza sulle proprie intenzionalità. C'è stato un silenzio convivente per troppo tempo che ha creato le condizioni perché questa potesse arrivare ad essere oggi la situazione a rischio di drammaticità per i lavoratori de La Stampa ma anche per un'informazione libera e plurale, che nel nostro paese deve essere preservata soprattutto in un momento nel quale siamo a rischio di una reale e piena guerra ibrida da parte delle ingerenze straniere”. Lo ha detto Elena Bonetti, presidente di Azione, intervenendo alla conferenza stampa alla Camera del presidio di sciopero de La Stampa.

“O noi preserviamo nel contesto dell'informazione libera i presidi di qualità, ruolo che il quotidiano La Stampa ha sempre svolto nella sua storia, o noi ci esponiamo a un rischio ancora maggiore. Quindi contate su di noi: anche nella durezza delle nostre parole - ahimè siamo state Cassandra -, continueremo a garantire un impegno perché questa dismissione non sia veramente tale”, ha concluso.



