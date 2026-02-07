Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Giornaliste italiane per la nascita di 'Itabloid', un nuovo periodico. Sì arricchisce l’informazione, si arricchisce la democrazia. In bocca al lupo!" Lo scrive su X Galeazzo Bignami, capogruppo Fdi alla Camera.
Editoria: Bignami, 'Itabloid arricchisce informazione e democrazia'
7 febbraio, 2026 • 09:33
