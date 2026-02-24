

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "L’Associazione stampa parlamentare esprime solidarietà ai colleghi de La Stampa che sciopereranno domani e che restano impegnati a in una complicata trattativa sul futuro della propria testata che investe non solo il futuro occupazionale dei colleghi ma anche la qualità e la pluralità dell’informazione in Italia. Una rappresentanza del direttivo dell’Asp sarà presente domani mattina all’incontro organizzato dai colleghi de La Stampa presso la sala conferenze stampa della Camera e al successivo sit in davanti Montecitorio". Si legge in una nota dell'Associazione Stampa Parlamentare.

