

(Tecnologia) - In collaborazione con Ecovacs Robotics

Il futuro della robotica di servizio non si misura più soltanto nella potenza di calcolo, ma nella capacità di scomparire nel quotidiano, diventando uno strumento discreto ed efficiente. Durante l'evento internazionale presso la Fundació Joan Miró di Barcellona, Ecovacs Robotics ha delineato una filosofia in cui l'automazione cessa di essere un accessorio tecnologico per trasformarsi in un partner operativo. L'approccio "created for ease" non è un semplice slogan, ma una risposta strutturale alla complessità della gestione domestica contemporanea, dove l'obiettivo primario è la restituzione di tempo e qualità della vita.

Questa visione è stata ribadita con fermezza da Andrea Civitelli, Head of Sales, Western Europe di Ecovacs Robotics, che ha sottolineato come l'innovazione debba avere una finalità pragmatica: "Con la nuova generazione di soluzioni Ecovacs puntiamo a rendere ancora più semplice la gestione della casa e del giardino, senza rinunciare a prestazioni di livello professionale. I nostri robot nascono per rispondere a bisogni molto concreti: liberare tempo, ridurre le incombenze quotidiane e migliorare la qualità della vita. Questo lancio rafforza il percorso di Ecovacs nel diventare punto di riferimento nel settore e conferma il nostro impegno nel mettere l’innovazione realmente al servizio delle persone, ogni giorno".



La storia ultraventennale del brand sostiene questo impegno verso una coesistenza olistica tra esseri umani e macchine. Come ricordato durante il lancio, "Molto prima che la “smart home” diventasse di moda, Ecovacs Robotics era già all'avanguardia nell'innovazione nel campo della robotica domestica intelligente". Oggi, con una presenza in oltre 145 Paesi, la missione di "promuovere le tecnologie robotiche per creare una coesistenza olistica" si traduce in sistemi capaci di gestire autonomamente ambienti complessi.







L'evoluzione della nuova gamma Ecovacs, disponibile dal 12 febbraio 2026, riflette questa ricerca di autonomia profonda. Nella cura degli spazi verdi, i sistemi di navigazione LiDAR e le tecnologie RTK multifrequenza delle serie GOAT permettono una gestione del territorio che prescinde dall'intervento umano, eliminando i vincoli fisici dei vecchi percorsi perimetrali.





Parallelamente, la manutenzione delle superfici vetrate e dei pavimenti raggiunge una nuova maturità con il modello WINBOT W3 OMNI. Sul fronte indoor, il DEEBOT T80S OMNI sintetizza questa efficienza combinando il rullo rotante OZMO ROLLER 2.0, la precisione sui bordi della tecnologia TruEdge 3.0 e la versatilità del sistema Triple Lift, capace di adattare l'azione meccanica a diverse superfici.

Il passaggio cruciale verso la "robotica per tutti" si compie nella drastica riduzione della manutenzione richiesta all'utente. Le stazioni multifunzione odierne non sono più semplici basi di ricarica, ma hub logistici che gestiscono autonomamente cicli di pulizia e asciugatura termica, estendendo l'autosufficienza operativa per diversi mesi. È proprio in questa semplificazione dei processi che l'innovazione si mette realmente al servizio delle persone, rendendo la tecnologia un elemento invisibile ma essenziale della casa moderna.

