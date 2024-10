Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Lo sviluppo passa dalla sostenibilità. L’Europa può porsi come modello produttivo a livello globale. Sviluppare sostenibilità e guardare alla qualità è misura esigente di una civiltà europea che non voglia essere posta ai margini. Una migliore qualità dello sviluppo consolida il progresso del nostro modello sociale. E anche del modello democratico". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro.

"Lo evocava poc'anzi il presidente Sella: principi democratici e progresso economico si tengono uniti. È stata -ha ricordato il Capo dello Stato- una grande lezione del Presidente Einaudi, del quale celebriamo quest'anno i 150 anni dalla nascita. La credibilità delle istituzioni passa dalla partecipazione e dalla condivisione di un livello di vita dignitoso. Perché sostenibilità non è solo l’obiettivo indispensabile della neutralità climatica. Sostenibilità significa anche operare per evitare che le trasformazioni del modello produttivo e di consumo creino fratture profonde nel tessuto sociale, pronte a trasferirsi nel tessuto civile della comunità. È il tema di un nuovo welfare che sappia confermare l’universalità dei diritti sociali affermati dalla Costituzione".