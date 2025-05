Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - L’obesità è una malattia complessa che non può essere affrontata da soli. Proprio per questo, sul portale 'novoio.it' nato per essere al fianco delle persone con obesità, Novo Nordisk ha reso disponibili nuovi strumenti e risorse in uno spazio dove le persone con eccesso di peso possono facilmente e rapidamente prenotare un consulto virtuale, a distanza con team medici multidisciplinari, in grado di offrire percorsi di cura personalizzati.

L’utente che naviga su ‘Novo Io’ può selezionare una delle piattaforme di e-health riportate già nella home page e in alcune altre sezioni del sito - Itsalute, Dr.Feel, Affidea resetWeight, Gvm Care&Reaserch e Irccs Ospedale San Raffaele Gruppo San Donato, Irccs Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio - attraverso le quali è possibile intraprendere il percorso più adatto alle proprie esigenze, sempre comodamente da casa e semplicemente con un Pc, un tablet o il proprio smartphone. Il team multidisciplinare di medici esperti è in grado offrire un sostegno costante a 360 gradi con consigli su nutrizione, piani di allenamento, supporto psicologico ed eventuale prescrizione di trattamenti farmacologici, previa valutazione dello specialista.

Il portale - si legge in una nota - si prefigge di accompagnare le persone in tutte le tappe del loro percorso di riconoscimento e gestione della patologia, affinché abbiano un luogo per reperire le informazioni corrette e ricevano il giusto supporto. Si tratta di un vero e proprio percorso con un’area dedicata alla corretta informazione sulla malattia, attraverso news, articoli di approfondimento, suggerimenti e consigli scientificamente validati da un board di esperti, una sezione in cui è disponibile l’elenco dei centri accreditati Sio (Società italiana obesità) e Sicob (Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche) e una sezione per coloro che stanno già affrontando un percorso di cura, con materiali come articoli, video e risorse scaricabili. Infine, sono disponibili i contatti del numero verde e del customer care dedicato.

"Alla base di chi ha provato a perdere peso senza risultati - afferma Iris Zani, presidente Amici obesi e Fiao, Federazione italiana associazioni obesità - spesso c’è un approccio errato al problema, che vede il paziente cambiare continuamente strada, affidandosi di volta in volta a persone o fonti non qualificate. È invece di fondamentale importanza affidarsi a professionisti esperti, anche perché non è sempre facile capire da dove iniziare e questo porta le persone a procrastinare fino al punto in cui, a causa del peso, sono costretti a rinunciare a molte cose. Strumenti come questo sito web, che rendano facile e veloce il confronto con esperti, sono sicuramente una risorsa importante per le persone con sovrappeso o obesità, che dovrebbero affrontare il percorso di cura il prima possibile", osserva.

"Novo Nordisk è vicina alle persone con obesità - aggiunge Alfredo Galletti, Vice President e General Manager di Novo Nordisk Italia - Facciamo il possibile per offrire un aiuto concreto affinché possano avere strumenti utili e facilmente fruibili. Per questo abbiamo pensato a un portale che possa essere una guida passo-passo per il loro percorso di consapevolezza e cura, con informazioni sulla malattia scientificamente corrette ma accessibili, grazie anche al coinvolgimento di digital opinion leader, istruzioni e suggerimenti per coloro che sono già in cura e la possibilità di prenotare facilmente consulti e parlare con team medici qualificati".

'Fai il primo passo: visita novoio.it' è anche la call to action di 'Silvia' - la protagonista dello spot in onda sulle principali reti televisive e di una campagna social live sui canali della piattaforma Meta - la quale, grazie al supporto medico, ha capito che il problema del suo peso non era lei: una consapevolezza che l’ha fatta rinascere, dandole nuova energia per dare spazio ad altro, oltre la malattia, alle persone amate, a nuovi luoghi e a tutti quei sogni che aveva trascurato.