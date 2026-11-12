

(Adnkronos) - E' morto Toni Capuozzo. Il giornalista, 77 anni, è deceduto oggi, 12 novembre. Recentemente aveva reso nota la sua battaglia contro un tumore. A lungo volto e firma delle testate giornalistiche del gruppo Mediaset, era stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e inviato di guerra.



Il 23 ottobre, meno di un mese fa, Capuozzo aveva pubblicato un post sui social: "Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile".



Toni Capuozzo nel corso della sua carriera ha seguito come inviato i principali conflitti degli ultimi decenni, dalle guerre nella ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all'Afghanistan. Ha lavorato per diverse testate televisive del gruppo Mediaset, è stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e ha curato e condotto 'Terra!', programma di approfondimento giornalistico. Nel 2004 è stato sequestrato in Iraq insieme alla troupe del Tg5. Ha realizzato reportage dedicati alla storia politica italiana e ai conflitti internazionali, pubblicato numerosi libri e svolto attività teatrale. Nel 2026 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Mittelfest e ha condotto su Rete 4 il programma 'Giganti - I protagonisti della storia'.

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, da padre napoletano e madre triestina, ha vissuto per un anno a Cervignano del Friuli, dove all'epoca risiedeva la famiglia. Ha conseguito la maturità classica al liceo 'Paolo Diacono' di Cividale del Friuli e si è laureato in sociologia all'Università degli Studi di Trento. Nel 1967 ha aderito al Partito comunista italiano, che ha lasciato dopo un anno per entrare in Lotta Continua, formazione della sinistra extraparlamentare. Ha iniziato l'attività giornalistica nel 1979, collaborando con il quotidiano 'Lotta Continua' e occupandosi in particolare delle vicende politiche dell'America Latina. Nel 1983 è diventato giornalista professionista.

Dopo la chiusura di 'Lotta Continua' ha collaborato con il quotidiano 'Reporter' e con i periodici 'Panorama Mese' ed 'Epoca'. Durante la guerra delle Falkland del 1982 ha realizzato un'intervista esclusiva allo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Successivamente ha lavorato per la Rai per il programma televisivo 'Mixer', condotto da Giovanni Minoli, occupandosi di mafia, ed è stato inviato della trasmissione 'L'istruttoria'. È quindi entrato nel gruppo Mediaset, collaborando con le redazioni di Tg4, Tg5 e Studio Aperto. Nel corso della sua attività di inviato ha seguito le guerre nella ex Jugoslavia, i conflitti in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan.

Nel 1992, durante i primi mesi dell'assedio di Sarajevo, ha portato in Italia Kemal, un bambino di nove mesi rimasto mutilato e orfano di madre in seguito a un attacco di mortaio delle forze serbe. Il padre gli aveva affidato il figlio affinché potesse essere allontanato dalla città. Capuozzo è riuscito a farlo uscire da Sarajevo nascondendolo sotto il proprio giubbotto antiproiettile, per sottrarlo ai controlli. Il bambino è stato accolto dalla famiglia del giornalista ed è rimasto in Italia per alcuni anni, prima di fare ritorno a Sarajevo al termine del conflitto. Nel 2004, durante la guerra in Iraq, è stato sequestrato insieme agli altri componenti della troupe del Tg5 da miliziani dell'Esercito del Mahdi nei pressi di Najaf. Dal 2000 al 2017 Capuozzo ha curato e condotto 'Terra!', programma di approfondimento giornalistico inizialmente trasmesso su Canale 5 come rubrica settimanale del Tg5 e successivamente su Rete 4, sotto la direzione di Videonews. Su TGcom24 ha inoltre curato la rubrica 'Mezzi Toni'. Nel 2021 ha realizzato per Mediaset 'Il sogno di una cosa', reportage dedicato ai cento anni dalla nascita del Partito comunista italiano. Nel 2022 ha firmato 'Sarajevo 1992-2022 - Ritorno all'inferno', speciale realizzato in occasione del trentennale dell'assedio della città. Nel 2026 ha condotto su Rete 4 'Giganti - I protagonisti della storia', ciclo di approfondimenti dedicato a Karol Wojtyla, Elisabetta II, John Fitzgerald Kennedy e Leonardo da Vinci.



Nel 2009 Capuozzo ha portato in scena, insieme a Mauro Corona e al complesso musicale di Luigi Maieron, lo spettacolo 'Tre uomini di parola'. I proventi sono stati destinati alla costruzione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan. Nella stagione 2009-2010 è stato direttore artistico del Festival del Reportage di Atri, in Abruzzo. Nel 2011 ha realizzato con Vanni De Lucia lo spettacolo 'Pateme tene cient'anne', dedicato al rapporto tra padri e patrie.

Per diversi anni ha curato inoltre l'editoriale dell'ultima pagina della rivista del Touring Club Italiano. Nel corso della sua attività ha pubblicato numerosi volumi. Tra questi: 'Il giorno dopo la guerra' (Feltrinelli, 1996); 'Occhiaie di riguardo' (Piemme, 2007), raccolta di articoli scritti per "Il Foglio"; "Adios" (Mondadori, 2007); 'Le guerre spiegate ai ragazzi' (Mondadori, 2012); 'Il segreto dei marò' (Mursia, 2015); 'Andare per i luoghi del '68' (Il Mulino, 2018); 'La culla del terrore' (Signs Publishing, 2018); 'Lettere da un Paese chiuso' (Signs Publishing, 2020); 'Piccole patrie' (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2020); 'Balcania' (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2022); 'Giorni di guerra' (Signs Publishing, 2022); 'Guerra senza fine' (Signs Publishing, 2023); 'Nessuno più canta per strada' (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2023) e 'Vite di confine' (Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 2024).

Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti giornalistici, culturali e letterari. Nel 1983 ha ottenuto il Premio Salone del Mare di Viareggio e nel 1993 il Premio Brianza. Nel 1999 ha ricevuto il Premio Saint Vincent per il servizio 'Il dramma delle foibe', il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi e il Premio speciale Ilaria Alpi per i servizi da Belgrado. Nel 2000 gli sono stati assegnati il Premio Flaiano e il Premio Nazionale Esercito. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ernest Hemingway, il Premio Max David, il Premio Antonio Russo, il Premio Città di Fonte Nuova, la Targa d'oro della Pace a Sarajevo, il Premio La Ragazza di Benin City a Torino e il Premio Cisterna d'argento a Ragalna. Nel 2003 ha ottenuto il Premiolino Terrazza Martini, il Premio Arrigo Benedetti di Lucca e il Premio Campania per la pace e i diritti umani. Nel 2004 ha ricevuto il Premio Val di Sole, il Premio Arpino Cicerone, il Premio Media Watch Bayer e il Premio Città di Arona. Nel 2005 gli sono stati assegnati il Premio speciale di giornalismo Sodalitas, il Premio Carlo Casalegno e il Premio giornalistico Livio Zanetti. Nel 2006 ha ricevuto il Telegatto, l'Ambrogino d'oro, il Premio Obiettivo Europa, il Premio giornalistico Città di Salerno, il Premio Agape e il riconoscimento Giornalista dell'anno. Nel 2007 ha ottenuto il premio Cinque stelle per il giornalismo di Milano Marittima, il Premio Oriana Fallaci, il Premio Gran Galà della danza e dello sport di Ravenna, il Premio Cinque Terre, il Premio Bacco d'Oro di Tradate, il Premio Racconti dal mondo di Napoli e il Premio PulciNellaMente.

Nel 2008 ha ricevuto il Premio per la Pace Città di Noceto, il Premio Cesco Tomaselli, il Premio Lamberti Sorrentino e il Premio Radicchio d'oro. Per il libro «Adios» (Mondadori) ha inoltre ottenuto il Premio Fregene, il Premio Albòri e il Premio Maria Grazia Cutuli di San Severo. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Giorno del Ricordo e la Grolla d'oro di Saint Vincent. Nel 2010 gli sono stati assegnati il Premio Hrant Dink, il Premio Giovanni Colombo dei Giovani Albergatori, il Premio Gran Sasso, il Premio Caravella del Mediterraneo di Bari, il Premio Lucio Colletti, il Premio Argil di Frosinone e la Torre d'Argento di Scafati. Nel 2011 ha ottenuto il Premio Giorgio Lago, il Premio Ischia come inviato speciale, il Premio Verde Ambiente di Sorrento, il Tartufo d'oro di Sant'Angelo in Vado e il Premio Nassirya di Montesilvano. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Renzo Foa, un riconoscimento a Bettona e il Premio Madesimo. Nel 2013 gli è stato assegnato il Premio Maurizio Laudi di Diano Marina. Nel 2014 ha ottenuto il Premio Paolo Diacono di Cividale, il Premio Strillaerischia di Lipari e il Premio Tonino Carino.

Nel 2015 ha ricevuto il Premio Awards 231 di Roma, il Premio Mario Borsa di Somaglia, il Premio Arrigo Benedetti di Barga e il Premio Mondo Piccolo di Roncole Verdi. Nel 2016 gli sono stati assegnati il Premio Borgo Albori alla carriera, il Premio Cervo d'Oro di Cervignano, il Premio Penisola Sorrentina e il Premio della Bontà di Lugagnano Val d'Arda. Nel 2017 ha ricevuto il Premio Giornalistico Antonio Maglio alla carriera e il Premio Niccolò Tommaseo di Senigallia. Nel 2018 ha ottenuto il Premio Videofestival Imperia, il Premio ItinerAnnia di San Giorgio di Nogaro e il Premio Campania Felix di Pozzuoli. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Epifania di Tarcento, il Premio Jacques di Rimini, il Premio Guido Carli di Roma, il Premio Libro d'Oro del Magna Grecia Film Festival e il Premio Triptolemos di Cerignola. Nel 2020 gli sono stati assegnati l'Ibla Hammamet International Award for the Middle East, il Premio Renga d'oro di Concordia Sagittaria e il Premio Charlot Libri di Salerno per «Lettere da un Paese chiuso» (Signs Publishing). Nel 2021 ha ricevuto il Premio letterario Nabokov per «Piccole patrie» (Edizioni Biblioteca dell'Immagine). Nel 2022 ha ottenuto il Premio alla legalità Caponnetto, il Premio Torre d'argento di Santa Maria di Licodia, il Premio Popoli di Bagnara di Romagna, il Premio Apoxiomeno di Pesaro e un riconoscimento nell'ambito della manifestazione «I primi d'Italia» di Foligno. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Valore e la cittadinanza onoraria di Cefalà Diana, in provincia di Palermo, e di Alfano, in provincia di Salerno. Nel 2024 gli sono stati assegnati il Premio Peschereccio d'oro di Mazara del Vallo e il Premio Foglia d'oro di Dolegna del Collio.



