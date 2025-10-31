

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La bersagliera fa un grande lavoro politico-culturale che si muove fuori dai confini di ogni partito per portare alla politica la voce dei territori, unendo tutte le donne e gli uomini che vogliono lottare per la sovranità e la pace, valori comuni che superino le convenienze di partiti ormai fatti per compiacere i leader di riferimento e incapaci di lottare davvero, da dentro il sistema, contro un' Unione europea ormai trasformata in una macchina di sanzioni, povertà e guerra, globalizzazione ed immigrazione incontrollata. Deve tornare la centralità del popolo, fuori dai Palazzi del potere ecco perché ho accettato l’invito a raccontare come sono approdato al sovranismo popolare". Lo afferma il leader di Dsp Marco Rizzo, che sabato 15 novembre, dalle ore 11, al Comune di Brinzio presenterà il suo libro “Una biografia di periferia", dialogando con Stefania Baldelli, detta 'la bersagliera' perché il team Vannacci da lei capeggiato è dedicato al bersagliere varesino Angelo Vidoletti.

