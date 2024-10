Avellino, 30 ott. (Adnkronos) - Nella provincia irpina e in quella di Caserta, i carabinieri del comando provinciale di Avellino stanno dando esecuzione in queste ore a un’ordinanza di custodia cautelare, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di 15 persone, accusate di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono in corso, fanno sapere i carabinieri, numerose perquisizioni con l’ausilio di unità del Nucleo carabinieri cinofili di Sarno e di un velivolo del VII Nucleo elicotteri dei Carabinieri di Pontecagnano.