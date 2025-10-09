

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Ci troviamo di fronte a un Dpfp basato su stime prudenti e su una volontà di costruire un documento realistico, ma non arrendevole. Votiamo oggi un primo tassello di una manovra che sarà importante e che ci permetterà di governare al meglio un’Italia sempre più resiliente. Portiamo avanti un progetto chiaro per la Nazione, tenendo i conti in ordine dopo il fallimento di chi è venuto prima di noi. Assembliamo un documento in un clima internazionale complicato, puntando a una stabilità globale. In un contesto di crisi in Medio Oriente, dazi, conflitto in Ucraina, grazie all’autorevolezza del governo Meloni, le cose stanno migliorando ed è per questo che è fondamentale costruire un Dpfp bilanciato con lo sguardo al futuro". Così in aula il senatore di Fratelli d'Italia, Raoul Russo, componente della commissione Bilancio a Palazzo Madama.

"La credibilità internazionale del nostro governo e la sua stabilità risultano fondamentali per tenere la barra dritta, fattori che ci hanno portato a superare Paesi chiave in Ue come Francia e Germania. Abbiamo detto ‘no’ all’assistenzialismo sfrenato, abbiamo tagliato le tasse al ceto medio, rilanciato l’occupazione, investito su politiche per la famiglia e per le imprese, stanziato risorse per il sistema sanitario nazionale e la difesa. Andiamo avanti per il bene esclusivo degli italiani: le opposizioni se ne facciano una ragione", conclude.

