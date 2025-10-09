

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Mentre la sua maggioranza, non sapendo guidare la macchina, l’ha parcheggiata in un’autorimessa, il ministro Giorgetti ha spento il motore per non consumare benzina inutilmente. Ma ha fatto solo metà del lavoro: manca del tutto la crescita". Così Mauro Del Barba, deputato di Italia Viva, nel corso della discussione generale sul Dpfp.

"Mentre era fermo al parcheggio - prosegue - per pagare la sosta il governo ha messo le mani in tasca agli italiani: ignorando gli effetti del fiscal drag, con gli esodati del superbonus, con l’aumento della pressione fiscale fino al 42,8%. Ma tutto questo è servito solo a tenere i conti in ordine. La crescita è leggera e dovuta a una misura, come il Pnrr, che sta per terminare. Altrimenti saremmo in recessione".

"Intanto, si continua a perseguitare il ceto medio, sulla sanità si decide di non toccare nulla, né si vedono proposte sulla politica industriale. Sarebbero serviti interventi per l’innovazione, le start up, per i giovani, la produttività, che è ferma. Sulla difesa si prospetta nuovo debito: chiediamo che sia perlomeno una spesa efficiente. Aspettiamo la maggioranza al varco della legge di Bilancio già sapendo che da questi numeri non sarà in grado di offrire una prospettiva al Paese", conclude.

