

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Con il Dpfp inauguriamo una nuova stagione di programmazione economica nazionale, seguendo la riforma della governance Ue. L’Italia anticipa e non segue il cambiamento. Lo stato di salute della nostra Nazione è sano, nonostante le tesi strampalate di gufi e spauracchi". Così in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio, componente della commissione Bilancio a Palazzo Madama.

"Questo documento - prosegue - dà un duro colpo alle opposizioni che tifano contro. La nostra Italia ritrova equilibrio, competitività e prospettiva. I conti sono in miglioramento, il rapporto deficit/Pil è in calo sotto il 3%, la spesa primaria è sotto controllo. L’occupazione è ai massimi storici, la disoccupazione è al minimo dal 2007, il lavoro femminile è in aumento, il mercato del lavoro tiene con livelli migliori della media Ue".

"Quella contenuta nel Dpfp è una crescita prudente ma stabile, perché è meglio essere prudenti che fare disastri. Pur in uno scenario internazionale incerto, l’Italia risulta affidabile. Il sistema creditizio è solido, i tassi in calo, l’abbandono scolastico sotto il 10%. Lo spread è in netto calo e la Borsa macina utili. Questo è tutto il frutto di un lavoro serio e responsabile del governo Meloni", conclude.

