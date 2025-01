PHOTO





Milano, 27 gen. (Adnkronos Salute) - Addio a X, il social di Elon Musk. Appena venerdì scorso lo aveva comunicato l'agenzia europea del farmaco Ema. Oggi invece tocca a un altro ente Ue del settore salute, l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: "Cari follower - annuncia l'agenzia con quartier generale a Stoccolma nell'ultimo messaggio postato sull'ex Twitter - abbiamo deciso di passare da X ad altre piattaforme di social media. Grazie per tutti gli anni di discussioni coinvolgenti qui e continuiamo a parlare di salute pubblica su altri canali".

Poi in un'immagine a corredo del post viene fornito l'elenco aggiornato dei social network dove l'ente dell'Unione europea è presente: prima voce l'account su Bluesky, considerato ormai sempre più spesso un'alternativa a X, e a seguire i classici profili Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads e Youtube.

La scorsa settimana l'Ema aveva fatto un annuncio simile, motivandolo più approfonditamente: "Ema non pubblicherà più aggiornamenti e contenuti su X", aveva riferito l'ente regolatorio europeo, precisando che l'account sarebbe rimasto inattivo, non eliminato. "Riteniamo - aveva aggiunto l'Ema - che la piattaforma X non soddisfi più le nostre esigenze di comunicazione. Dopo un'attenta riflessione l'agenzia ha deciso di aprire un account su Bluesky".