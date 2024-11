Roma, 28 nov. (Adnkronos/Afp) - La numero 2 del tennis mondiale femminile e quattro volte vincitrice del Roland-Garros, Iga Swiatek, è stata sanzionata con una sospensione di un mese dopo un test positivo per una sostanza vietata effettuato ad agosto. Lo ha reso noto l'International Tennis Integrity Agency (Itia).

"L'Itia conferma che la tennista polacca Iga Swiatek ha accettato una sospensione di un mese, dopo essere risultata positiva ad una sostanza vietata, la trimetazidina, in un campione prelevato fuori competizione nell'agosto 2024", si legge in un comunicato. L'organismo, che ha accolto la tesi della “contaminazione di un farmaco” e ha ritenuto che “il grado di colpa del giocatore” fosse “il più basso dello spettro”.