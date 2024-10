(Adnkronos) - Domenica 27 ottobre l’impianto sportivo milanese ospita Il Gran Premio delle Nazioni, uno degliappuntamenti clou della stagione di trotto nazionale e internazionale

In calendario anche la presentazione del libro “Le vite di Edy Gubellini un mito dell’ippica italiana” di Massimo Gagliani e un ricco programma di attività di animazione ed intrattenimento per i bambini e famiglie

Apertura cancelli ore 12, in pista dalle ore 14:35 con sette prove

Milano, 25 ottobre 2024 – Tutto pronto per l’evento clou della sessione autunno-inverno della stagione di trotto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Domenica 27 ottobre è in programma l’atteso Gran Premio delle Nazioni – per la prima volta sulla nuova pista del trotto all’Ippodromo Snai San Siro (entrata del Cavallo di Leonardo, piazzale dello Sport 6 dalle ore 12:00 – ticket a 5 euro solo per maggiorenni) – corsa élite UET di Gruppo I con montepremi di 220.000 euro con dodici cavalli di 4 anni ed oltre provenienti da ogni Paese impegnati sulla distanza di 2.100 metri del nuovo tracciato all’interno della pista del galoppo, inaugurato l’11 luglio scorso.

La corsa è intitolata alla memoria del grande Edoardo Gubellini, uno dei migliori interpreti delle redini lunghe scomparso a Milano nel 2015 all’età di 80 anni. E proprio in suo onore, alle ore 13 sotto il colonnato della Tribuna del Trotto presso la nuovissima GAMI - Galleria Archivio Multimediale dell’Ippodromo, inaugurata anch’essa a luglio scorso -, verrà presentato il libro dal titolo ‘Le vite di Edy. Gubellini un mito dell'ippica italiana’ edito da Guerini e Associati, con l’intervento dell’autore Massimo Gagliani. Un ritratto bello ed emozionante della vita e della carriera sportiva di Edy, a partire dalla scomparsa del padre Pietro, leggendaria prima monta della Dormello Olgiata e vincitore, in sella a Nearco, del Prix de Paris del 1938, fino ai più grandi successi come driver ed allenatore.

Un pomeriggio in cui la grande ippica con un programma strutturato su sette corse a partire dalle ore 14:35 che si fonde con il divertimento all’aria aperta riservato ai bambini e alle famiglie. A partire dalle ore 15:00, infatti, iniziano le attività di animazione, tutte incentrate sulla ricorrenza di Halloween: balli, canti, tante zucche e uno spettacolo in costume con protagonista una simpatica strega che, con l’aiuto dei bimbini presenti, dovrà trovare la formula magica per far ricomparire lo smarrito amico pipistrello attraverso l’uso di bolle di fumo ed effetti speciali.

Il Gran Premio delle Nazioni appartiene alla storia del trotto perché vede confrontarsi i migliori cavalli d’Europa. Dall'albo d'oro ecco nomi quali Tornese, Une de Mai, Timothy T, Mony Maker e soprattutto Varenne, ma anche nomi svedesi e francesi di un certo valore. Il Gran Premio è un evento che dal 1952, con lo svedese Frances Bulwark primo vincitore, rappresenta uno degli appuntamenti clou di trotto a livello internazionale. Nell’edizione 2023 all’Ippodromo Snai La Maura la vittoria è stata del fuoriclasse ed orgoglio dell’allevamento italiano Vivid Wise As, portacolori della scuderia Bivans, che ha centrato per il terzo anno di fila il Gran Premio Nazioni trottando sui 2.250 metri, a media di 1.13.4, con Matthieu Abrivard in sediolo.

INFO UTILI - IPPODROMO SNAI SAN SIRO

Giornata corse: domenica 27 ottobre;

ingresso da: Piazzale dello Sport 6 - Milano;

apertura cancelli: dalle ore 12:00;

ticket accesso: 5 euro solo maggiorenni – gratuito per i minori e le persone con disabilità;

inizio riunione di corse: dalle ore 14:35 alle 18:05;

animazione ed intrattenimento: dalle ore 15:00 alle 19:00.



Tutti gli appuntamenti su: www.ippodromisnai.it e sulle pagine social

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ad Hoc Communication Advisors

Pietro Cavalletti (335 1415577; pietro.cavalletti@ahca.it)

Sara Mastrorocco (3351415590; sara.mastrorocco@ahca.it)

Ufficio Stampa Ippodromi Snaitech

Dario Martucci (349 3798591; mail ufficiostampa.ippica@snaitech.it