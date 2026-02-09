

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "In un giorno, l’ennesimo, in cui la Russia massacra l’Ucraina, con morti e distruzione, leggo di emendamenti e ordini del giorno di nostri 'alleati' e vannacciani contro la difesa dell’Ucraina, in aula in settimana. Mi chiedo con quale coraggio, quale coscienza. Provo orrore". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.



