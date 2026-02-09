

Roma, 9 feb (Adnkronos) - M5s, Avs e i deputati di Futuro nazionale, la formazione del generale Vannacci, hanno presentato emendamenti soppressivi all'articolo 1 del Dl Ucraina, che dispone la proroga di aiuti a Kiev. In totale gli emendamenti presentati in vista dell'esame del provvedimento alla Camera, domani in aula, sono una quindicina. Non ci sono emendamenti di maggioranza. Per il Dl il governo si appresta a chiedere la fiducia.



