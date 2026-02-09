

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "AVS, M5S e Vannacci votano contro gli aiuti all’Ucraina. Continuerete a fingervi morti Pd, Iv e altri associati del Campo largo? Il 21 io parto per l’Ucraina per onorare chi combatte da quattro anni per la libertà. Se non avete judo o pilates cari amici Matteo Renzi, Elly Schlein e co, potreste aggiungervi". Lo scrive sui social Carlo Calenda.



