

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Noi voteremo no in maniera convinta" agli odg presentati dei deputati 'vannacciani'. Lo dice intervenendo in aula Angelo Bonelli a nome di Avs. "Noi non abbiamo nulla a che fare con questa destra xenofoba. I nostri odg sono molto chiari, la nostra posizione è coerente e viene da lontano".

