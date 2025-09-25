

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “Una nuova inutile trovata propagandistica di un governo che non ha mai avuto una visione sullo sviluppo del Mezzogiorno, ma si è dimostrato capace di un grande accanimento verso il Sud, come l’Autonomia differenziata testimonia. Nasce il Dipartimento per il Sud, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e muore la Struttura di Missione Zes, già al centro di una caotica rimodulazione senza fondi aggiuntivi che ha penalizzato le imprese". Così la senatrice del Pd Valeria Valente.

In questo modo "si accontenta solo il sottosegretario Sbarra e si appaga la pulsione accentratrice di Palazzo Chigi. Ancora una volta una visione miope e punitiva verso il Mezzogiorno, che per altro si realizza con il solito metodo opaco, con un emendamento al Dl terra dei fuochi, a riprova che, forse, un po’ di scrupolo lo ha pure la maggioranza sulla bontà di questa operazione”, conclude.

