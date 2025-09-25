

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "Con il decreto Terra dei fuochi introduciamo più regole a tutela dell’ambiente, intervenendo su chi veramente provoca eventi dannosi. Previsto l’inasprimento delle pene per chi opera nella gestione dei rifiuti senza autorizzazione; maggiori controlli e strumenti di sostegno alle comunità colpite dai disastri ambientali; l’istituzione di un Fondo per le bonifiche e la rimozione rifiuti, al quale quest’anno saranno destinati già 15 milioni. Con la sinistra, la Regione Campania è stata vessata dalla malagestione e da allarmismi che hanno causato miliardi di perdite per le nostre aziende. Negli ultimi 30 anni abbiamo raggiunto 5 milioni di tonnellate di ecoballe di rifiuti per una totale assenza di politica per il settore". Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.

"Roberto Fico ha già detto che chiuderà i termovalorizzatori in Campania: ci chiediamo, secondo la visione del centrosinistra, cosa dovrebbero fare i cittadini dei rifiuti, forse mangiarli? Alle chiacchiere la Lega preferisce i fatti, dunque bene l’approvazione di questo provvedimento", conclude.

