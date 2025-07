Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Ancora una volta il Mezzogiorno viene ignorato e penalizzato. La Regione Campania è stata esclusa dalla cabina di regia per l’America’s Cup. Un’esclusione inaccettabile e incomprensibile, soprattutto alla luce del fatto che, per le Olimpiadi, Regioni come Lombardia e Veneto sono invece pienamente coinvolte. Al Nord si può fare tutto, al Sud no. Questa è la linea del governo Meloni”. Lo ha detto in Aula Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo del Pd alla Camera.

“Abbiamo chiesto che vengano inserite nella cabina di regia anche la Città Metropolitana e la Regione Campania, affinché ci sia una reale rappresentanza e un’equa distribuzione delle opportunità. Ma ci troviamo davanti all’ennesima dimostrazione di arroganza istituzionale e discriminazione territoriale. Un governo senza vergogna, anzi, come si dice dalle nostre parti, senza scuorn’.”

“Mi domando i colleghi di maggioranza campani a cosa servano in questo Parlamento se neppure sanno difendere gli interessi dei loro territori”.