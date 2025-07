Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “Il voto finale sul decreto Sport è stato rinviato alla prossima settimana per l’assenza dei deputati della maggioranza. È l’ennesima conferma della fragilità del centrodestra in Parlamento, incapace di garantire una gestione ordinata dei lavori d’Aula". Così una nota del gruppo parlamentare del Pd della Camera.

"La prossima settimana si preannuncia caotica, con ben tre decreti da esaminare in pochi giorni: un record negativo che dimostra l’improvvisazione con cui il Governo Meloni sta portando avanti l’attività legislativa. Una situazione inaccettabile, di cui il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, dovrebbe seriamente interrogarsi perché sta minando la corretta gestione dei lavori parlamentari. Quanto accaduto oggi al Senato, dove il Codice dello Spettacolo è stato approvato con una manciata di voti, conferma ulteriormente lo stato di tensione e instabilità che attraversa la maggioranza”.