Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Voi continuerete a contrapporre sicurezza, libertà e umanità. Noi invece sappiamo che è possibile, e anzi che è doveroso per chi sta al governo e siede nelle istituzioni, tenerle insieme. Sicurezza, libertà e umanità. Voi siete forti coi deboli e deboli coi forti. Per voi la povertà stessa è una colpa individuale. Giustizialisti solo con i poveri, poveracci con chi è diverso. Iper garantisti con i criminali che però hanno i colletti bianchi. Questi siete voi". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sul Dl Sicurezza alla Camera.

"Il problema è che pagano gli italiani. Il problema è che lo paga il Paese questa vostra furia ideologica. E per questo, per tutto questo, noi continueremo a ostacolarvi e a costruire l'alternativa che l'Italia merita al vostro governo".