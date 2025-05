Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Protesta in aula alla Camera di Pd, M5S e Avs prima delle votazioni finali sul decreto sicurezza. I parlamentari hanno esposto dai banchi delle opposizioni cartelli con scritto: 'Né liberi, né sicuri', 'Non si arresta la protesta', 'La democrazia non si piega', 'Decreto paura'.