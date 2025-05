Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni pensa di blindare il governo cercando di reprimere il dissenso per decreto, mentre non fa nulla per il carovita e il caroboletta e contro tutti i tagli che si stanno battendo sulla sanità. Inoltre questo governo non dice nulla su quello che sta succedendo a Gaza per difendere l'amico, che purtroppo è un criminale di guerra, Netanyahu. Ma noi ci ritroveremo il giorno 7 a Roma in piazza a dire tutti insieme no a questo genocidio". Lo dice Giuseppe Conte a Nuoro.