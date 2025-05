Roma, 29 mag. (Adnkronos) - “Altro che emergenza sicurezza: l’unica vera emergenza è l’incapacità del governo Meloni di garantire protezione ai cittadini, mentre umilia il Parlamento e tradisce lo Stato di diritto. Se davvero ci fosse un pericolo così grande, dopo tre anni al governo, di chi sarebbe la responsabilità se non vostra? Siete voi che avete fallito sulle politiche della sicurezza, oltre che su quelle economiche”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi dichiarando il voto contrario al decreto sicurezza

“Avete trasformato la sicurezza in un campo di battaglia elettorale. Ogni mese un nuovo reato, una nuova aggravante, un nuovo spot. Il risultato? Aumenta l’insicurezza nelle strade. Le carceri traboccano, i reati non diminuiscono, e ogni tre giorni un detenuto si toglie la vita. Non siete duri col crimine, siete diventati duri di cuore, perché con questo decreto mandate in carcere le donne incinta e i bambini sotto i tre anni. Ma se c'è chi bambini li violenta, chi le donne le tortura come il generale libico Almasri, voi lo rimandate in Libia con tanto di volo di Stato”.

“Quando eravamo al governo ad ogni euro speso in sicurezza ne abbiamo affiancato uno in cultura. Perché solo città vive, illuminate, con teatri, biblioteche, centri di aggregazione, possono essere davvero sicure. Voi, invece, tagliate ai Comuni e spedite i carabinieri a presidiare centri vuoti in Albania. Avete perso il senso della realtà con un decreto che è solo propaganda. È un’operazione di distrazione di massa mentre il Paese arranca, le famiglie non arrivano a fine mese, e le donne continuano a morire”, conclude.