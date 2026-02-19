

Roma, 19 feb (Adnkronos) - Via libera delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera al Dl milleproroghe con il voto sul mandato ai relatori. Il provvedimento e' atteso domani in aula con il calendario già fissato dalla capigruppo di Montecitorio: alle 13 al via la discussione generale e poi, alle 14,30, la fiducia posta dal governo. L'esame riprenderà poi lunedì 23 febbraio alle 12,20 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia, dalle 14 in programma la votazione per appello nominale e al termine il seguito dell'esame del provvedimento.

