Roma, 28 gen (Adnkronos) - "La maggioranza nel milleproroghe va avanti sul condono. Io dico, fermate il condono edilizio, facciamo invece una legge per fermare il consumo di suolo". Lo ha detto Elly Schlein a proposito degli emendamenti al milleproroghe.
Dl milleproroghe: Schlein, 'maggioranza si fermi sul condono, facciamo legge su consumo suolo'
28 gennaio, 2026 • 12:03
