Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il decreto legge Milleproroghe approderà nell'Aula della Camera venerdì prossimo, 20 febbraio, a partire dalle 13. Alle 14.30 verrà posta la fiducia, che verrà votata lunedì 23, con dichiarazioni di voto a partire dalle 12.20 e inizio della chiama alle 14. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo.
**Dl Milleproroghe: in Aula venerdì 20, lunedì voto fiducia**
17 febbraio, 2026 • 12:33
