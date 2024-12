Roma, 10 dic (Adnkronos) - "La vicenda della sospensione del pagamento delle multe per i no vax ci conferma una verità che conosciamo da tempo: per questo governo fare i furbi, non rispettare le regole, non pagare le tasse è una virtù. Vale per il concordato fiscale, e guai a sollecitare a fare il proprio dovere, magari con una lettera che ricorda gli obblighi da rispettare, perché magari qualcuno si offende, vale per le multe no vax. Il motto del governo Meloni e’ chiaro: se fai il furbo sei premiato, se sei responsabile paghi”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.