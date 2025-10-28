

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non si vede quale fosse l'urgenza di un decreto sulla maturità. Forse l’urgenza di Valditara era quella di dare una risposta forte agli studenti che, durante l’esame di maturità, hanno scelto il silenzio per dissentire da una scuola sempre più orientata alla competizione e al profitto. Una scuola che valuta con un voto, non con un percorso di crescita e consapevolezza. Il Governo rende strutturale la filiera tecnico-professionale, confermando una visione utilitaristica dell’istruzione, piegata agli interessi delle aziende. La formazione diventa solo un mezzo per produrre lavoratori, non cittadini consapevoli. Eppure la sperimentazione non è stata neppure valutata: come si può rendere stabile ciò che non è stato verificato?". Così la deputata M5s Anna Laura Orrico intervenendo in aula.

"Anche la nuova 'Formazione scuola-lavoro', erede dei Pcto, mostra questa deriva: un’ossessione per il legame con le imprese, nonostante i crescenti incidenti e la scarsa tutela degli studenti. Rispondere al dissenso con la bocciatura, quando uno studente sceglie il silenzio: la solita repressione. Ma la maturità non è forse la capacità di pensare con la propria testa e rivendicare i propri diritti? Il vero problema non è se i ragazzi siano maturi per l’esame, ma se noi adulti siamo ancora capaci di ascoltarli. Nel vostro sistema c'è solo la colpa del singolo e la diretta responsabilità, come ha detto di recente Giuseppe Valditara. Dietro il dissenso degli studenti non c'è mancanza di responsabilità, ma la consapevolezza di un sistema dell'istruzione incapace di valorizzare il loro valore, che questo governo incarna in pieno", conclude.

