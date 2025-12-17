Roma, 16 dic (Adnkronos) - Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul Dl sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Dl lavoro: governo pone fiducia in aula alla Camera
17 dicembre, 2025 • 15:50
Roma, 16 dic (Adnkronos) - Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul Dl sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.