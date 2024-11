Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Con 100 sì, 63 no e 2 astenuti il Senato ha rinnovato la fiducia al governo posta sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Il testo, già approvato dalla Camera, ottiene quindi il via libero definitivo e diventa legge.