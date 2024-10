Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani ha posto alla Camera la fiducia sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In base alle intese intercorse tra i Gruppi, le dichiarazioni di voto avranno luogo domani a partire dalle 12, con inizio della chiama alle 13.30. Dopo la seduta comune del Parlamento, i lavori riprenderanno non prima delle 18.40 con l'esame degli ordini del giorno e proseguiranno anche in notturna, riprendendo poi alle 9 di giovedì. Alle 10.30 inizieranno le dichiarazioni di voto prima del voto finale sul provvedimento. Il testo, che va convertito in legge entro il 15 novembre, passerà poi al Senato.