

Roma, 28 gen (Adnkronos) - La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato al relatore, Riccardo De Corato (FdI), per il decreto elezioni e referendum. Il provvedimento è atteso in aula da lunedì. La commissione ha approvato l'emendamento Sbardella (Fdi) per abbassare dal 50 al 40% la soglia dell'affluenza nei comuni fino a 15mila abitanti, in caso di lista unica, perchè sia valida l'elezione a sindaco.





