Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Oggi alla Camera si discute l’emendamento Madia per il voto ai fuori sede. Si vedrà oggi se su questo diritto la destra ci starà o se c’è tempo per i diritti, domani, dopo, mai". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.
Dl elezioni: Sensi, 'oggi si discute emendamento Madia, vediamo se la destra ci starà'
3 febbraio, 2026 • 11:23
Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Oggi alla Camera si discute l’emendamento Madia per il voto ai fuori sede. Si vedrà oggi se su questo diritto la destra ci starà o se c’è tempo per i diritti, domani, dopo, mai". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.