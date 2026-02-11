Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Con 87 voti favorevoli, 58 contrari e un'astensione, l'aula del Senato ha approvato in via definitiva il dl Elezioni 'recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026'.
**Dl elezioni: ok Senato con 87 sì**
11 febbraio, 2026 • 15:53
