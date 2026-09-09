Roma, 9 set (Adnkronos) - Il Dl accise, che cotiene disposizioni anche per l'ex Ilva, verrà esaminato in aula alla Camera a partire dal 14 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.
Dl accise: in aula alla Camera dal 14 settembre, contiene anche norme su ex Ilva
9 settembre, 2026 • 13:03
Roma, 9 set (Adnkronos) - Il Dl accise, che cotiene disposizioni anche per l'ex Ilva, verrà esaminato in aula alla Camera a partire dal 14 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.