

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Questo è uno spazio di confronto per cercare di capire come andare avanti di fronte a un attacco delle destre globali ai diritti Lgbtqa+. Siamo stati al Pride a Budapest in Ungheria, un paese dove si può essere incriminati perchè si organizza un Pride, il cui premier è stato appena accolto a braccia aperte da Meloni. E' evidente il fascino che la democrazia illiberale di Orban susciti negli esponenti del governo italiano". Lo dice Elly Schlein intervenendo a un incontro al Nazareno con le associazioni Lgbtqia+, organizzato dall'eurodeputato Alessandro Zan.

"Il nostro Paese è al 35esimo posto su 42 paesi Ue per i riconoscimenti dei diritti Lgbtga+", osserva la segretaria del Pd e se al momento è complicato invertire la rotta in Parlamento, "con questi numeri è difficile", si può però "preparare una strada e vincendo le prossime elezioni, avere i numeri per fare le leggi che vanno fatte e che sono leggi europee. Noi continuiamo batterci, anche se siamo minoranza, contro i crimini d'odio, l'omotransfobia, per le adozioni e i diritti delle famiglie omogenitoriali".

