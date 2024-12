Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Sburocratizzare e proiettare l’Italia verso il futuro sono obiettivi chiave della Lega. A differenza di chi sale sul cavallo solo quando sa che è vincente, noi sappiamo da sempre che la battaglia per digitalizzare è quella giusta. Parlano i fatti. Nella scorsa legislatura, grazie anche all’ottimo lavoro dell’allora deputato Massimiliano Capitanio, oggi commissario dell'Agcom, abbiamo presentato ben tre ordini del giorno, approvati dal Parlamento, per digitalizzare la tessera elettorale in appIO, utilizzare appIO come unico punto per la digitalizzazione dei documenti dei cittadini e digitalizzare la patente in appIO con la migrazione di tutte le funzionalità di i-patente. Anche in questa legislatura stiamo tenendo saldo il volante per procedere nel percorso dell'innovazione e, nello stesso tempo, mantenere a bordo tutte le persone a rischio di fragilità digitale. Oggi la prima importante tappa: si possono attivare su appIO le versioni digitali con valore legale della Patente di guida, della Tessera sanitaria, della Carta europea della disabilità e della Carta giovani". Così i parlamentari componenti del dipartimento Innovazione del Carroccio Giulio Centemero, Gianangelo Bof, Laura Cavandoli, Andrea Dara, Tilde Minasi, Elena Murelli e Isabella Tovaglieri.