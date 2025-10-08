Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione al ministro Guido Crosetto. Lo aspettiamo più in forma che mai. Forza, Guido!". Lo scrive su X il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani.
Difesa: Tajani, 'abbraccio e augurio pronta guarigione a Crosetto'
8 ottobre, 2025 • 12:03
Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione al ministro Guido Crosetto. Lo aspettiamo più in forma che mai. Forza, Guido!". Lo scrive su X il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani.