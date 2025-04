Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Non capivamo perché la presidente Meloni non venisse in Parlamento e non rispondesse sulla posizione che terremo nei rapporti con Trump. Ma quello che stupiva di più, è che non avesse una posizione chiara neppure sul piano Von der Leyen. Ora tutto è chiaro: la sua maggioranza è spaccata e ha votato in modo diverso dividendosi. Il Pd ha votato compatto e così i socialisti. Ed ora come la mettiamo? Come distrarci? Ah si il manifesto di Ventotene già fatto, la vittima dei poteri forti pure, le toghe rosse anche. Restano i piani di inclusione e parità di genere, le politiche woke, i marziani...". Così in una nota Debora Serracchiani, componente della segreteria nazionale del Pd.