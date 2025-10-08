Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - “Faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto operato oggi a Roma. Mi auguro che rapidamente torni a fare il suo lavoro in un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione”. Così il deputato democratico Arturo Scotto.
Difesa: Scotto (Pd), 'auguri a Crosetto, che torni rapidamente al suo lavoro'
8 ottobre, 2025 • 15:23
