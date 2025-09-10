

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Non c'è una mozione del centrodestra" sulle spese militari "perché sono divisi sulla politica estera. E questo danneggia il nostro Paese. Poteva essere un momento per fare chiarezza presentando una loro mozione e invece non sono in grado di farlo". Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7.

