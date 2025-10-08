

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - “Auguri di pronta guarigione a Guido Crosetto, che aspettiamo presto e nuovamente in prima linea per affrontare, con le capacità e la determinazione che ha sempre dimostrato, le grandi sfide di questo tempo”. Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.

