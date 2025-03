Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Io sono critico con Von der Leyen ormai da tempo, la considero una algida burocrate. Sono d'accordo sul principio che si debba investire di più in difesa, ma i soldi vanno anche spesi meglio. La penso come Mario Draghi, non come Von der Leyen. Poi è chiaro che al momento del voto si dovrà votare a favore del piano Von der Leyen". Lo dice Matteo Renzi a Metropolis a Metropolis sul sito di Repubblica.